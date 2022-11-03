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    Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi konusu nedir? Avatar 2 filmi oyuncuları kimler?

    İlk filmiyle dünya genelinde gişe rekorları kıran ve ikincisi beklenen Avatar: The Way of Water filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Avatar 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi...
    • 03.11.2022 - 10:54
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    Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi konusu nedir? Avatar 2 filmi oyuncuları kimler?

    İlk filmiyle dünya çapında büyük hasılat elde eden ve 2009 yılında vizyona giren Avatar filmi, yayınlandığı dönem dünyanın ilk 3D filmi olarak tarihe geçmişti. Senelerdir devam filmi beklenen Avatar'dan geçtiğimiz aylarda sevindiren haber gelmişti. Peki Avatar 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte vizyon tarihi...

    Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

    Filmin yakın süreçte, 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

    Avatar 2 filmi konusu nedir?

    Bugün, daha önce bazı görselleri paylaşılan Avatar: The Way of Water’ın ilk fragmanı yayınlandı. Avatar: The Way of Water, ilk filmden neredeyse 10 sene sonrasını anlatacak. Filmde Jake, Neytiri ve çocuklarından oluşan Sully ailesinin hikâyesi anlatılacak. Yönetmenliğini ve yapımcılığını James Cameron'un üstlendiği filmde pek çok başarılı isim yer alacak.

    Avatar 2 filmi fragmanı İZLE

    Avatar 2 filmi oyuncuları kimler?

    Avatar: The Way of Water filminin oyuncu kadrosunda Zoe Saldana, Kate Winslet, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Vin Diesel yer alacak.


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