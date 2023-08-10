Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'dan cesur tekne pozları! "Gerçek misin yenge" Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın beyaz transparan elbisesi içinde verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu.

Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan 2023 yılında ise Zenia'yı kucağına aldı.

Avatar Atakan eşi olan Serap Korkmaz, eşi kadar adından söz ettirmeyi başardı.

İç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz, sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına ulaştı.

Kuğu gibi süzüldü

Tarzı ve cesur pozları ile adından söz ettiren 34 yaşındaki Serap Korkmaz, her paylaşımıyla gündemde.

Son olarak teknede objektif karşısına geçen Korkmaz, beyaz transparan elbisesiyle boy gösterisi yaptı.

O kareleri Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, binlerce beğeni aldı.