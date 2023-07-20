Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı! İşte son hali.. Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat son haliyle gündem oldu. İşte 44 yaşındaki başarılı oyuncunun sol hali..

Bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alan Avrupa Yakası dizisi oyuncularının son halleri merak ediliyor.

Avrupa Yakası isimli dizide Şehsuvar karakterine hayat veren oyuncu Bülent Polat'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun yıllar içindeki büyük değişimi görenler hayrete düşürdü.

8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Bülent Polat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.

Şimdilerde 44 yaşında olan Bülent Polat sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte ünlü oyuncunun son hali..