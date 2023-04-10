Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı ortaya çıktı, gören şaşkınlığını gizleyemedi: "Yaşlanmışsın, inanamıyorum" Avrupa Yakası dizisinde Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Caneroğlu'nu görenler, "Yaşlanmışsın" demekten kendisini alamadı.

18 Aaralık 1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'de tiyatro üzerine eğitimler alan Hale Caneroğlu, ilk kez Kasabanın İncisi ile ekran karşısına çıktı.

2004 yılında, Avrupa Yakası dizisinde Yaprak İzmirli karakterini canlandıran oyuncu, bu sayede akıllara kazınmayı başardı.

Bu diziden sonra Geniş Aile'de oynayan Hale Caneroğlu, 2016 yılında anne oldu ve kendisine bambaşka bir yol seçti.

Şimdilerde ekranlardan uzak duran ve kişisel gelişim alanında da çalışmalar yapan Hale Caneroğlu, ortaya çıktı.

Uzun zamandır ortalarda olmayan ve hayranlarına kendisini özleten Caneroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

İşte Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı

2013 yılında evlenen ve Arya adında bir kızı olan oyuncu hayatına yazar ve eğitmen olarak devam ediyor ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok.

Bir hayli değiştiği gözlenen Caneroğlu, sosyal medyayı daoldukça aktif kullanıyor.