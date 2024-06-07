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Aybüke Pusat cesur tarzıyla olay yarattı! O kareler sosyal medyayı salladı...

Aybüke Pusat cesur tarzıyla olay yarattı! O kareler sosyal medyayı salladı... Aybüke Pusat yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son Instagram pozları ile beğeni topladı. İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı...