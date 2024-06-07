Aybüke Pusat cesur tarzıyla olay yarattı! O kareler sosyal medyayı salladı...

Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy karakterine hayat veren ünlü oyuncu son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Aybüke Pusat'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.
2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak tanınmaya başlayan Aybüke Pusat kariyerinde bir çok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.
İlk olarak 2014 yılında Medcezir isimli dizide rol alarak oyunculuğa başlayan Aybüke Pusat oyunculuğu ile beğeni topladı.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Aybüke Pusat iddialı tarzıyla dikkat çekti. Aybüke Pusat'ın o tarzı takipçilerinin beğenisini kazandı.
Ünlü oyuncunun Instagram'dan paylaştığı pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Aybüke Pusat'ın o pozları...