Güzel oyuncu Aybüke Pusat, pembe elbisesiyle poz verdi. Birbirinden güzel karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Aybüke, görenlerin aklını başından aldı.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Akabinde Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümün'den mezun olan Pusat, 2014 yılında Miss Turkey Yarışması'na katıldı.

Yarışmada üçüncü olan Aybüke Pusat, bu sayede kısa süre içerisinde tanınmaya başlandı. Yarışmadan sonra hayatı değişen Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde rol aldı.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde yer alan Pusat, asıl çıkışını ise Söz dizisi sayesinde yaptı. Söz dizisinde Bahar'a hayat veren Pusat, uzun süre gündemde kaldı.

Akabinde Her Yerde Sen ile seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu, Sıfırıncı Gün ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan'a hayat verecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yürekleri ağza getirdi.

Pembe transparan elbisesi ile görenlerin başını döndüren Pusat, eğlenceli karelerini yayınlamaya devam ediyor.

Aybüke büyüledi

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu ve En İyi Dizi Çifti ödüllerine layık görülen Aybüke Pusat, güzelliğin ile büyülemeye devam ediyor.

Yeni dizisi ile ekranlara geri dönmek için gün sayan Pusat, pembe transparan elbisesi ile fiziğini sergiledi. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü.

Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.