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    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! 'Yaktın ortalığı..'

    Bozcaada'da tatil yapan ünlü oyuncu pembe bikinisiyle üzüm bağına girdi.O kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemin oturdu..
    • 06.08.2022 - 14:54
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    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! 'Yaktın ortalığı..'

    Ünlü oyuncu Aybüke Pusat tatil fotoğrafları ile sosyal medyanın konuşulan isimleri arasında yer aldı.Güzel oyuncu üzüm yerken çektiği fotoğrafları instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Sık sık fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu oynadığı dizilerdeki başarılı performansı ile son yıllarda büyük popülerlik yakalamış durumda.

    Şı sıralar Bozcaada'da tatil yapan Aybüke Pusat'ın üzüm bağında çektirdiği bu kareler gündem oldu.Aybüke Pusat bu kareleri "Üzümünü ye bağını sorma.." notuyla paylaştı.

    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! Yaktın ortalığı.. #1

    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! Yaktın ortalığı.. #2

    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! Yaktın ortalığı.. #3

    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! Yaktın ortalığı.. #4

    Aybüke Pusat pembe bikinisiyle büyüledi! Yaktın ortalığı.. #5


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