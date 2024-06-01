Aybüke Pusat sırt dekolteli pozuyla dikkat çekti! 'Bu güzellik halis mi?'

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamayı sürdürüyor.
Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan Erdemsoy karakterine hayat veren ünlü oyuncu son pozlarıyla dikkat çekti.
Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak ünlenmeye başladı.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat bir çok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.
İlk olarak 2014 yılında Medcezir isimli dizide rol alarak oyunculuğa başlayan Aybüke Pusat kariyerinde birçok dizide rol aldı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.
Aybüke Pusat son olarak Instagram hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.
Aybüke Pusat'ın o pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Aybüke Pusat'ın son paylaşımı..