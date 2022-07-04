Aybüke Pusat'tan tatil yapamayanları kıskandıracak kareler! 'Spor işe yaramış belli'

Tatil sezonunu açan Aybüke Pusat, bikinili pozlarıyla sosyal medya kullanıcılarının aklını başından aldı. Tatile gidemeyenleri kıskandıran Pusat'ın fiziği göz doldurdu.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam eden güzel isim, 2014 yılında Miss Turkey Yarışması'na katıldı ve üçüncü oldu.

Bu yarışmadan sonra adını duyuran ve ünlenen Pusat, Medcezir dizisinde hayat verdiği Elif karakteri ile ekrana "Merhaba" dedi.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol alan ünlü ismin asıl çıkışı, Söz dizisi sayesinde oldu.

Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde yer alan Pusat, Bahar karakterine hayat verdi.

Son olarak Her Yerde Sen isimli televizyon dizisi ile ekran karşısına çıkan Aybüke Pusat, dijitale ise Hayaller ve Hayatlar isimli bir proje yaptı.

Bugüne kadar yer aldığı diziler sayesinde adını sağlam bir şekilde duyurmayı başaran Pusat, güzelliği ve kusursuz fiziği ile de dikkati çeken isimlerin başında geliyor...

Son olarak çıktığı tatilden karelerini paylaşan güzel isim, adeta tatile gidemeyenleri kıskandırdı.

Aybüke Pusat büyüledi

Aybüke Pusat, sıcak havaların gelmesiyle soluğu denizde aldı. Beyaz bikinili poz veren ünlü isim düzgün vücuduyla da dikkatleri üzerine çekti.

Pusat'a takipçilerinden, "Güneşi bile eritirsin", "Çiçek kız" , "Güzelik" , "Çok yakışıyor sana yaaaaa Melek gibi olmuşsun" yorumları geldi..

Pusat paylaştığı fotoğrafın altına, "Beyaz ve ben" yorumunu düştü.