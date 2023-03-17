"Ayça_22 kamera açtı" ile tanındı! İnternetin gizemli Ayça'sı sonunda bulundu... MSN başta olmak üzere birçok internet sitesinde sağ köşenin olmazsa olmazı "Ayça_22 kamera açtı" bildirimi herkese gelmiştir. Bir neslin merak ettiği Ayça, yıllar sonra ortaya çıktı ve her şeyi itiraf etti.

Kimisi virüs sandı, kimisi hayallerinde canlandırdı...

"Ayça_22 kamera açtı" olayı, bir neslin hafızasına kazındı.

Messenger ve çeşitli arkadaşlık sitelerinde ekranın sağ alt köşesinden bildirimi gelen Ayça_22 kimdir yıllarca merak konusu oldu.

Ayça_22 rumuzuyla milyonların karşısına çıkan pop-up yıllar sonra açıklığa kavuştu.

CharmQuell adıyla tanınan YouTuber, çektiği son videoda tüm araştırmaları yaparak gerçek "Ayça_22"'nin kim olduğunu buldu.

CharmQuell Fırat Yayla, bir zamanlar herkesin aşık olduğu "Ayça_22" rumuzlu kişinin kimliği paylaştığı videoyla ortaya çıkardı.

Ayça_22 kimdi araştırması

Derin bir araştırmaya giren YouTuber, Google aramalarında çıkan sarışın fotoğraftaki kız olduğu iddia edilen görüntü de dahil olmak üzere zamanında karşılaşılan tüm fotoğrafları inceledi.

Kısa bir sürede "Ayça_22" olarak bildiğimiz tanıdığımız kişinin Eda Sak adında bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Olayı kendisi anlattı

Eda Sak'ın son halini de bulup paylaşan YouTuber'ın videosunu gören Sak, yorum yapmasıyla olaya damga vurdu.

Yorumun sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte video, kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

"Gençlik anısı oldu"

Bir zamanların Ayça_22'si Eda Sak, yanıtında fotoğrafının yayılmasının onu nasıl etkilediği gibi konulara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde ilgi çekici ve gizemli bir videoya konu olmak hayatım boyunca aklıma gelmezdi. O dönemler bu fotoğrafın bu şekilde yayılması çok canımı sıkmıştı fakat şimdi baktığımda gülüp geçiyorum. Bende tatlı bir gençlik anısı olarak kaldı. İnternette Ayça_22 gibi spesifik bir olayla tanınmış olmak benim için çok garip olsa da yine de benim üzerimde kötü bir etkisi olmadı. Şu an gayet mutlu bir yaşantım var. Videoyu hazırlarken girdiğin siteleri ben bile unutmuştum o siteye o dönemler lise arkadaşlarımızla müzik dinlemek ve sohbet etmek için üye olmuştuk."

İşte Ayça_22 bakın şimdilerde nasıl...