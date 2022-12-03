Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle şov yaptı! "Her seferinde daha seksi"

Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle şov yaptı! "Her seferinde daha seksi"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine toplayan Turan, siyah elbisesi ile de göz kamaştırdı.

25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Türk yapımı Dinle Sevgili dizisi ile oyunculuğa adım attı.

Küçük yaştan beri oyunculuğa ilgisi olduğunu söyleyen Ayça Ayşin, 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini ve bu sayede tanınmaya başlandı.

Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde de başrol oynayan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Dizide rol arkadaşı Alp Navruz ile uzun süren bir ilişkiye adım atan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz haftalarda büyük aşkın bittiğini duyurdu.

Hayranlarının nikah masasına oturmasını beklediği çift yollarını ayırdıktan sonra birden fazla dedikodu çıkmaya başladı.

Bu dedikodulardan birisi ise Murat Boz ile igili oldu. Ayça Ayşin'in Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkiliden bu konuya ilişkin net bir açıklama gelmezken Ayça Ayşin Turan, güzelliği ile bir kez daha olay oldu.

Özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel ve başarılı oyuncu, siyah elbisesi ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

Ayça Ayşin'in güzelliği

Sen İnandır dizisi ile Netflix'te hayranları ile buluşmaya hazırlanan Ayça Ayşin Turan, güzelliği ile tüm gözleri üzerine topladı. Hayranlarının aklını başından alan oyuncu, siyah elbisesi ile arzı endam etti.

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Turan için, "Kusursuz" ve "Seksi" yorumları yapıldı. Turan hem Türk hem de yabancı hayranlarından övgüler aldı.

Bazı hayranlarının Murat Boz'dan bahsetmesi ve Boz'un şanslı olduğunu söylemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Dedikodulara yanıt vermeyen ikilinin aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği aktarıldı.