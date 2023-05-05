Ayça Ayşin Turan yataktan paylaştı, o detay takipçilerini kışkırttı!

Karagül, Meryem, Zemheri, Hakan Muhafız ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, şimdilerde dinleniyor.

Ayça Ayşin Turan, hem aşk hayatı hem de güzelliğiyle magazin gündeminden düşmüyor.

ile birlikte olan güzel oyuncu, her adımıyla mercek altında. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan Turan, takipçileri tarafından sıkı izleniyor.

Ayça Ayşin Turan yatak üstünde poz verdi, o detay takipçilerini kışkırttı!

Yatakta maskülen

Son olarak bir dergi çekimi için hazırlanan Ayça Ayşin Turan, sütyensiz giydiği ceket kombiniyle maskülen bir tarz yakaladı.

Ayça Ayşin Turan yatak üstünde poz verdi, o detay takipçilerini kışkırttı!

Yatak üstüne poz veren Turan, güzelliğiyle mest etti.

Ayça Ayşin Turan yatak üstünde poz verdi, o detay takipçilerini kışkırttı!

Takipçileri beğeni ve yorum yaparken, Murat Boz'a da atıfta bulundular.

Ayça Ayşin Turan yatak üstünde poz verdi, o detay takipçilerini kışkırttı!