Ayça Ayşin Turan yataktan paylaştı, o detay takipçilerini kışkırttı! "Murat Abi baksana" Murat Boz ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, maskülen tarzıyla yatakta poz verdi. Sütyensiz karesi dikkat çeken Turan, takipçilerinden tam not aldı.

Karagül, Meryem, Zemheri, Hakan Muhafız ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, şimdilerde dinleniyor.

Ayça Ayşin Turan, hem aşk hayatı hem de güzelliğiyle magazin gündeminden düşmüyor.

Murat Boz ile birlikte olan güzel oyuncu, her adımıyla mercek altında. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan Turan, takipçileri tarafından sıkı izleniyor.

Yatakta maskülen

Son olarak bir dergi çekimi için hazırlanan Ayça Ayşin Turan, sütyensiz giydiği ceket kombiniyle maskülen bir tarz yakaladı.

Yatak üstüne poz veren Turan, güzelliğiyle mest etti.

Takipçileri beğeni ve yorum yaparken, Murat Boz'a da atıfta bulundular.