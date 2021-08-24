Ayça Damgacı kimdir? Güldür Güldür'ün yeni ismi Ayça Damgacı'nın biyografisi

Güldür Güldür Show'a dahil olan oyuncu Ayça Damgacı'ya dair bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor. Avlu dizisiyle hafızalara kazınan Ayça Damgacı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi..

Show TV ekranlarının eğlence programı Güldür Güldür Show'dan sevilen isimler ayrılsa da, kadroya yeni yüzler de dahil ediliyor.

Avlu dizisinde Hasret Şengül karakteriyle sevilen oyuncu Ayça Damgacı yeni szeonda Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna katılıyor.

Programın takipçileri Ayça Damgacı'ya dair bilgileri araştırmaya koyuldu. Ayça Damgacı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? gibi sorular merak konusu oldu.

Peki Güldür Güldür'ün yeni oyuncusu Ayça Damgacı kimdir? İşte biyografisi...

GÜLDÜR GÜLDÜR AYÇA DAMGACI KİMDİR?

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayça Damgacı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Sinema ve dizi oyuncusu olan Ayça Damgacı, başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanındı.

İktisat okumaktan vazgeçen ve oyuncu olmaya karar veren Ayça Damgacı, önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tiyatro Oyunevi kadrosuna katılan Damgacı ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yaptı. Oyuncu, 2013–2015 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırdı.

Damgacı, 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Avlu dizisinde Hasret karakterine hayat verdi. Şimdi ise Güldür Güldür Show ekibine dahil oldu.