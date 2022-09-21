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    Aycan Yanaç havuz başında sere serpe...'Bikinini giymeyi unutmuşsun'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından paylaştığı havuz pozuyla takipçilerinin ilgi odağı oldu.
    • 21.09.2022 - 11:29
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    Aycan Yanaç havuz başında sere serpe...'Bikinini giymeyi unutmuşsun'

    1998 yılında Almanya'da dünyaya gelen Aycan Yanaç,  futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etti.

    Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

    Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında da yer alan Aycan Yanaç, sosyal medya pozlarıyla göz önünde olan isimlerden biri oldu.

    Survivor ile ünlenen ve güzelliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Yanaç, Instagram hesabında geniş kitleye ulaştı.

    Yanaç, bazı sağlık problemleri nedeniyle Survivor All Star 2022'ye erken veda etmek zorunda kalmıştı.

    Son zamanlarda güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Yanaç, sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

    İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yanaç, son pozuyla adeta mest etti.

    Havuz başında dekolteli poz veren Yanaç kısa sürede güzelliğiyle çok sayıda beğeni aldı.

    Aycan Yanaç havuz başında sere serpe... Bikinini giymeyi unutmuşsun #1

    Aycan Yanaç havuz başında sere serpe... Bikinini giymeyi unutmuşsun #2

    Aycan Yanaç havuz başında sere serpe... Bikinini giymeyi unutmuşsun #3


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