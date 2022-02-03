Ayça'nın gözdesiydi! Kısmetse Olur'un yakışıklı Emre'sini unutun....O artık tanınmayacak halde

Kısmetse Olur'da önce Ayça Ekin ile aşk yaşayan ardından Hazal Atabek ile nişanlanan Emre Ubeyli, herkesin gözdesiydi. Yakışıklı oyuncu geçen zamanın ardından imajını değiştirdi ve herkesi şaşırttı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunuculuğu ile ekranlara geldi.

Evlenmek isteyen gelin ve damat adaylarını bir araya getiren yarışma, gündüz kuşağında reyting rekorları kırdı.

Nur ve Batuhan Cimilli'nin evlenerek çıktığı hatta evlendikten sonra çocuk sahip olduğu yarışma için, "kurgu" denildi.

Kurgu diyen isimlerin başında Melis Buse Betkayan ve Ayça Ekin Beğen gelirken, diğer isimler adeta ortadan kayboldu.

Emre Ubeyli yarışmadan sonra ekranlarda gözükmeyen ve kendi kabuğuna çekilen isimlerden oldu.

Önce Ayça Ekin Beğen ile birlikte olan ve yakışıklılığı sayesinde binlerce fana sahip olan Ubeyli, ardından Hazal Atabek ile nişanlandı.

EMRE UBEYLİ VE HAZAL ATABEK EVLENDİ Mİ?

Kısmetse Olur'da aşk yaşamaya başlayan Emre Ubeyli ve Hazal Atabek'in daha önce sevgili oldukları iddia edilmişti. Ancak bu iddialar hiçbir zaman netlik kazanmadı.

İkili yarışmada tanıştı ve nişanlandı. Emre Ubeyli ailesiyle birlikte Atabek'i istemeye gitti. Bu görüntüler seyirciye verildi ancak yarışmada başlayan aşk kısa sürdü. Mutlu oldukları gözlenen çifti, yarışma biter bitmez ayrıldı.

SON HALİ PES DEDİRTTİ

Emre Ubeyli yaşanan ayrılık ve yarışma bittikten sonra bir daha ekranlarda yer almadı. Sessizliğe gömülen Ubeyli, spor hocalığı yapmaya başladı.

Instagram'ı aktif kullanmaya devam eden isim bir hayli değişti ve yarışmadaki imajından eser kalmadı. Ubeyli'nin takipçileri, "Kendine ne yaptın?" sorusunu sormayı ihmal etmiyor.