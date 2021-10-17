Aygün Aydın'dan şoke eden bebek paylaşımı: Bilin bakalım hangi şerefsizin kızı

Aygün Aydın'dan şoke eden bebek paylaşımı: Bilin bakalım hangi şerefsizin kızı

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle bilinen Aygün Aydın, sosyal medyadan bir bebek fotoğrafı paylaşarak "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notunu düştü. Ancak Aydın, paylaşımını hemen sildi.

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla tanınan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aygün Aydın, Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından hamile olduğunu ima eden ultrason fotoğraflarını yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Ultrason görüntülerinden kısa bir süre sonra düşük yaptığını söyleyen Aydın, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Aydın, Instagram hesabından paylaştığı bir bebek fotoğrafına düştüğü notla herkesi şoke etti.

Paylaşımına, ''Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim.'' notunu düşen Aygün, kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi.

YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Fotoğrafı sildikten sonra bir paylaşım daha yapan Aydın, bu gönderisine ise ''DNA testine bile lüzum yok gözleri her şeyi anlatıyor resmen. Gözlerini birebir babasından almış.'' notunu düştü.

2 KEZ ZORLAMA HAPİS CEZASI ALDI

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılmıştı.