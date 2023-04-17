"Ayıp olmasın diye devam ettim" demişti! Özge Borak’ın eski eşi bakın kim çıktı: Meğer Ata Demirer’den önce… Ünlü oyuncu Özge Borak, katıldığı programda eski eşleri hakkında itirafta bulundu. Ünlü oyuncunun açıklamalarının ardından ilk eşi merak konusu oldu. Özge Borak'ın ilk eşi de tanıdık çıktı. Bakın Ata Demirer'den önce kimle evliymiş!

41 yaşındaki Özge Borak, bir dönem Küçük Kadınlar, Ihlamurlar Altında, Güldür Güldür dizi ve programlarıyla izleyici karşısına çıkmış, oyunculuğuyla beğeni toplamıştı.

Dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan Özge Borak, Eyyvah Eyvah film serisiyle adından söz ettirmişti.

Filmde başrolü paylaştığı Ata Demirer ile mutlu beraberlik sonrası 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerini yürütemeyen çift, 2014 yılında sonlandırmıştı. Ünlü oyuncunun Ata Demirer’den önce evli olduğu biri varmış.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de yayınlanan Empati isimli programına konuk olan Özge Borak, evliliklerinden bahsetti.

“Evliliklerimde ayıp olmasın diye vazgeçmedim” diyen ünlü oyuncunun ilk eşi de oyuncu çıktı. Meğer 4 yıl o ünlü ile evli kalmış. İşte Özge Borak’ın ilk eşi…

İlk eşi de oyuncu çıktı

Yayında evliliklerinden bahseden Özge Borak’ın ilk eşini duyan inanamadı. Meğer Ata Demirer’den önce Bülent Şakrak ile evli kalmış.

2006 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Özge Borak, 2010 yılında evliliklerini sonlandırmış. Çiftin daha önce evli olduğunu duyan şaştı kaldı.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İkilinin Melisa Nur ve Okan Ali adında iki çocuğu var.

Bülent Şakrak 2006-2010 yılları arasında Özge Borak ile evli kalmış. İkilinin bir çocuğu bulunmuyor.