Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi? Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncu kadrosu Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ’ın yer aldığı Aykut Enişte 2 filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. Filmin çekim mekanları, konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında. İşte detaylar…

Bu akşam ekranlarda kahkaha tufanı var. Aykut Enişte 2 filmi Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Melis Babadağ ve Cem Gelinoğlu’nun paylaştığı film 2021 yılında gösterime girmiş, gişe rekorları kırmıştı.

Filmin yönetmenliğini Onur Bilgetay, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali üstleniyor.

Sık sık televizyon ekranlarında yayınlanan Aykut Enişte 2 filminin detaylarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Peki Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi? Filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

Aykut Enişte 2 nerede çekildi?

Aykut Enişte 2 filmi Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir.

Filmin konusu

Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu alıyor.

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

Aykut Enişte 2 oyuncu kadrosu

· Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

· Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

· Hakan Yılmaz - Talat

· Nezaket Erden - Selbi

· Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

· Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

· Selen Domaç - Dilşah

· Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

· Ecrin Moğultay - Sude Atabeyoğlu

· Ali Çelik - Komiser

· Ali Uyandıran - Yaşlı amca

· Güler Ökten - Muazzez

· Ali İpin - Cevdet Hoca