Ayla filmiyle herkesi gözyaşlarına boğmuştu! Koreli Ayla'nın son hali ağızları açık bıraktı: "Ne olmuş sana?" Yayınlandığı dönemde herkesi gözyaşlarına boğan Ayla filmi, duygusal hikayesiyle akıllara kazınmıştı. Kore savaşı esnasında yaşananları aktaran filmde Ayla karakterine hayat veren küçük Kim Seol'un son hali ağızları açık bıraktı. Çocuk yıldızı görenler "Ne olmuş sana böyle?" demekten kendini alamadı.

Kore Savaşı zamanında yaşananları gerçek bir hayat hikayesinden sinemaya uyarlayan Ayla filmi, yayınlandığı dönem büyük beğeni toplamıştı. Savaş esnasında Koreli bir küçük kız ile ona babalık yapan Türk askeri konu alan filmde, Astsubay Süleyman Dilbirliği Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alıyordu.

Genç oyuncuların ve usta isimlerin bir arada yer aldığı ve Oscar'a laik görülen film, 2017 yılında Oscar ödüllerinde "en iyi yabancı film" kategorisinde aday adayı olarak yer almıştı.

Projede başrolleri İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Çetin Tekindor, Murat Yıldırım, Damla Sönmez gibi isimlerin paylaşıyordu. Ayla karakterini ise çocuk yıldız Kim Seol canlandırmıştı.

Gözyaşlarıyla herkesi ağlatan ve oyunculuğuyla büyük sempati toplayan Kim Seol, uzun süre ortalarda gözükmemekteydi.

2011 senesinde dünyaya geldiği bilinen ve şimdilerde 12 yaşında olan Kim Seol'un son hali görenleri şaşırttı.

Türk hayranları çocuk yıldızın değişimine şaşırarak ''Ne olmuş sana böyle?", "Ne çabuk büyümüşsün Ayla" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ayla filmiyle herkesi ağlatan Koreli Ayla'nın son hali...