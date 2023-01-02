Petrol
86
3.04%
Euro
20.0154
-0.06%
Dolar
18.72
0.10%
Altın
1.098
0.16%
Borsa
5634
2.27%
Bitcoin
318.517
1.09%
BTXN Coin
6.14
-3.76%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Gülşen'in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! "Barbie bebek"

    Şarkıcı Gülşen aylar sonra sahneye çıktı. Yılbaşı kombiniyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. İşte o kareler..
    • 02.01.2023 - 10:57
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen'in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek'

    Yaklaşık beş aylık bir aranın ardından sahnelere dönen Gülşen yılbaşı gecesi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda hayranlarıyla bir araya geldi.

    Geçtiğimiz aylarda İmam Hatiplilere yönelik sarfettiği sözlerden dolayı 4 gün tutuklu kalan Gülşen sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    Uzun süre gündemden düşmeyen Gülşen aylar sonra konser vererek hayranlarıyla bir araya geldi.

    Gülşen cesur sahne kıyafetleri ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcının cesur kıyafetleri takipçilerininin beğenisini topluyor.

    Gülşen'in "Düşüncesi bile içimi açan güzel İzmir’de kavuşmaların en büyüğünü yaşadık. Yeni yıl tüm şahanelikleriyle gelsin. Sizi çok seviyorum." notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

    İşte Gülşen'in son instagram paylaşımı..

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #1

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #2

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #3

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #4

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #5

    Gülşen in mini etekli yılbaşı kombinine beğeni ve yorum yağdı! 'Barbie bebek' #6


    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Greyder 2 Ocak
    Advertorial

    Greyder 2 Ocak

    Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye giriş yaptı
    Otomobil

    Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye giriş yaptı

    Görüş Bildir