Şarkıcı Gülşen aylar sonra sahneye çıktı. Yılbaşı kombiniyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. İşte o kareler..

Yaklaşık beş aylık bir aranın ardından sahnelere dönen Gülşen yılbaşı gecesi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda İmam Hatiplilere yönelik sarfettiği sözlerden dolayı 4 gün tutuklu kalan Gülşen sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Uzun süre gündemden düşmeyen Gülşen aylar sonra konser vererek hayranlarıyla bir araya geldi.

Gülşen cesur sahne kıyafetleri ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcının cesur kıyafetleri takipçilerininin beğenisini topluyor.

Gülşen'in "Düşüncesi bile içimi açan güzel İzmir’de kavuşmaların en büyüğünü yaşadık. Yeni yıl tüm şahanelikleriyle gelsin. Sizi çok seviyorum." notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Gülşen'in son instagram paylaşımı..