Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı! Alişan'la herkesi büyülemişti: "Hala çok güzel" Aynalı Tahir dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Yeşim Büber, son haliyle gündem oldu. Alişan ile birlikte iyi bir uyum yakalayan ve şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Büber'in son haline yorum yağdı.

3 Ocak 1998 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aynalı Tahir dizisi, hala daha birçok kişinin aklında. Alişan, Arif Kilisli, Erkan Petekkaya, Bulut Aras, Saruhan Hünel, Kayra Şenocak, Yeşim Büber, Arkın Gelenbe, Emine Ün ve Nihan Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 175. bölümden sonra ekranlara veda etti. 1999 yılında Alişan'ın ayrıldığı Aynalı Tahir'de Sedef'e hayat veren Yeşim Büber, yıllar sonra gündem oldu. 18 Ağustos 1977 yılında Aydın'da dünyaya gelen Büber, Diyalog Oyunculuk Okulu'nda eğitim aldı. İlk deneyimini ise sinemada yaşadı. Televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırlayan Büber, Aynalı Tahir sayesinde ünlendi. Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir ve Siyah İnci dizileri ile hafızalarımıza kazınan Yeşim Büber'in son hali ise görenleri şaşırttı. Gözlerden uzak sakin bir yaşam tercih eden Büber, uzun zamandır 2 çocuğu ve eşi ile teknede yaşıyor. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen Yeşim Büber yaklaşık 15 yıldır teknede kalıyor. Ünlü çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları sosyal medyanın ilgisini çekiyor.