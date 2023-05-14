Aynur Aydın'ın seçim paylaşımları gündeme geldi: 'İlk turda bitsin lütfen' Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın seçimle alakalı paylaşımları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri bugün gerçekleştirildi.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçim sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor.

Ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımlar ile destekledikleri siyasetçileri açıklamaya devam ediyor.

Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Aynur Aydın seçimin ilk turda bitmesini istediğini belirten paylaşımlar yaptı.

İşte Aynur Aydın'ın o paylaşımları..