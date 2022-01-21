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Ayrılık kısa sürdü! Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin barışma pozu sosyal medyayı salladı

Ayrılık kısa sürdü! Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin barışma pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkan Ebrar Karakurt ve İmge çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karakurt, sevgilisi İmge ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurdu.