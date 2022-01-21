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- Ayrılık kısa sürdü! Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin barışma pozu sosyal medyayı salladı
Ayrılık kısa sürdü! Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin barışma pozu sosyal medyayı salladı
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 10:42
Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sık sık özel hayatıyla magazin gündeminde kendine yer buluyor.
İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.
İtalya'da çekildikleri aşk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Ebrar Karakurt ve İmge çiftinden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir haber gelmişti.
Aşklarıyla tartışmaların odağında yer alan çift, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı.
TAKİPTEN ÇIKIP BÜTÜN KARELERİ SİLMİŞLERDİ
Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, doğum gününü yalnız geçirirken, sevgilisi İmge ise İstanbul'a uçmuştu.
Daha sonra İmge, Karakurt'u takipten çıkarak bütün fotoğrafları silmişti. Aynı hamle, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan da gelmişti.
Ayrılıklarıyla magazin gündemine oturan ikili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BARIŞTILAR
Doğum gününü arkadaşlarıyla geçiren Karakurt, ayrılığın üzerinden çok geçmeden sevgilisi İmge ile barışma pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ebrar Karakurt, cinsel tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturmuş, Karakurt'u destekleyenler kadar, tepki gösterenler de olmuştu.