Ayrılık yaradı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan cesur poz! 'Kazım baba nasıl izin verdi buna?' Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Genç isim son olarak sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikiliden Saraçoğlu, bu kez cesur bir paylaşımda bulundu.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça gündeme geliyor. 1997 yılında dünyaya gelen ve 24 yaşında olan genç ismin daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol aldığı biliniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan isim Selânik ve Girit kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde eğitim alan Saraçoğlu, oyunculuğa ilk adımını 2016 senesinde resmen atmıştır.

Ayrılık haberiyle gündeme gelmişti

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdüren Saraçoğlu, son olarak sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada da çokça konuşulan olayda, ayrılık sonrası Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'nu takipten çıkarması konuşulmuştu.

Derin dekolteli paylaşım geldi

Genç oyuncu bu kez derin dekolteli kıyafetiyle cesur bir poz verdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Maşallah", "Doğal güzellik", "Kazım baba nasıl izin verdi bunları çekmene?" yorumları yağdı.

Makyajsız haliyle beğeni topladı

Genç isim, güzellik merkezinde yaptığı makyajsız paylaşımla da konuşuldu. Doğallığı ve yüz güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim "Oksijen+Quartz Mask eşliğinde gül maskesi uyguladık" notuyla makyajsız halini paylaştı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...