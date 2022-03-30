Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu çıktı! 'Doğuştan şanslıymışsın'

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari'nin gerçek hayattaki annesinin kim olduğunu öğrenenler, şok yaşıyor. İşte Ayşecan Tatari'nin kendisinden bile ünlü olan annesi...

2002-2019 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın, durum komedisi olarak hem aile sevgisi hem de komik sahneleriyle ekranlarda yer aldı.

Senaristliğini Birol Güven'in yaptığı dizinin başrollerini Pınar Altuğ, Zeyno Günenç, Tamer Karadağlı ve Özgür Ozan paylaştı.

Birçok kez kanal değiştiren dizi, 9. sezon 464. bölümüyle final yaptı.

Meltem ve Haluk'un kızı Duygu rolüne Ayşecan Tatari hayat verdi.

Çocuklar Duymasın ile şöhreti yakalayan Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin tadını çıkartıyor.

ANNESİ DE OYUNCU ÇIKTI

Ayşecan Tatari hakkında bilgileri araştıranlar, oyuncunun annesinin kendisinden daha ünlü olmasıyla şaşırıyor.

Ayşecan Tatari'nin annesi, usta oyuncu Aliye Uzunatağan'dan başkası değil.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Uzunatağan, 1989 yılında kızını dünyaya getirdi.

Kara Melek, Belalı Baldız, Evimdeki Yabancı, Hayat Baden Tatlıdır, Geniş Zamanlar gibi birçok dizide rol alan Uzunatağan, tiyatro sahnelerinden de kopmadı.

Aliye Uzunatağan, Dolunay Soysert, Günay Karacaoğlu, Şevket Çoruh, Mustafa Üstündağ, İlker Ayrık, Ahu Türkpençe gibi oyuncuların öğretmenliğini yapmıştır.

Mahsun Kırmızıgül, Cansu Dere, Selma Ergeç, Nefise Karatay, Naz Elmas gibi isimlere de koçluk yapmıştır.