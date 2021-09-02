Ayşegül Aldinç'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sebebi ise..

Ayşegül Aldinç hastaneye kaldırılan annesi Süheyla Aldinç için dua istedi. Aldinç sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür" ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesi Süheyla Aldinç'in hastaneye kaldırılmasından dolayı oldukça zor günler geçiriyor.

Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Aldinç, sosyal medya hesabından bir paylaştım yaptı.

Şarkıcı yaptığı paylaşımda annesinin neden hastanede olduğunu açıklarken, sevenlerinden ise dua istemeyi ihmal etmedi.

"ANNEM DENGESİNİ KAYBETTİ VE EVDE DÜŞTÜ"

Ayşegül Aldinç Instagram'dan yaptığı paylaşıma şu ifadeleri yazdı;

"Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek, düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak.

Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür."

Takipçileri Aldinç'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.