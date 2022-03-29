Aziz 20. bölüm fragmanı: Efnan kanlar içinde, hamile olduğunu öğrenen Dilruba bebeğini düşürecek!

Aziz dizisinin 20. bölüm fragmanında; gözyaşları içinde birinden kaçan Efnan'ın elindeki kan lekeleri dikkati çekti. Hamile olduğunu öğrenen Dilruba ise bebeği düşürmek için ilaç kullanmak istedi.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, heyecan dolu yeni bölümleri ile nefes kesiyor.

Murat Yıldırım'ın Aziz'e, Simay Barlas'ın ise Efnan'a hayat verdiği dizinin 1 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 20. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Heyecan dolu fragmanda; gözyaşları içinde birinden kaçtığı görülen Efnan'ın elindeki kan lekeleri dikkati çekti. Bu sahne sonrası Efnan'ın, kendisini alıkoyan Pierre'yi öldürüp öldürmediği merak konusu oldu.

Öte yandan Aziz, Dilruba konusunda Adem'i uyarırken sinirlerine hakim olamadı. Aziz'in, ''Dilruba'yı böyle bir şeye zorladığını bilseydim asla izin vermezdim.'' sözleri ise heyecanı artırdı.

Hamile olduğunu öğrenen Dilruba ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bebeği istemezse ne yapması gerektiğini sorması üzerine ebe Dilruba'ya ilaç verdi.

Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenen Efnan, koşarak Adem'e söylerken Dilruba, elindeki ilaç şişesini açtı.

Bu sahne ''Dilruba bebeğe zarar verecek mi?'' sorusu akıllara geldi. Peki Dilruba ne yapacak? Efnan Pierre'yi öldürdü mü? İşte Aziz 20. bölüm fragmanı...

Aziz 20. Bölüm 1. Fragmanı VİDEO

AZİZ'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

En mutlu gününde kurşunların hedefi olan Aziz'e yardım etmek için herkes seferber olurken Hüseyin, Pierre'in zoruyla tetiği çektiğini itiraf etti. Durması için Kenan tarafından vurulan Hüseyin'in de durumu iyi değildi.

Papaz Efendi'yi bir Türk gencine vurdurarak Türkleri, Milletler Cemiyeti'nin önünde kötü duruma düşürmek isteyen Pierre, bu şekilde bağımsızlığını da ilan edecekti. İşler istediği gibi gitmese de Hüseyin'in hayatını kaybetmesi Pierre'i şimdilik kurtardı.

Aziz'in vurulmasıyla derin bir üzüntü yaşayan Dilruba, Aziz'in başında ona içini dökerken Adem'in kendisini dinlediğinden habersizdi. Dilruba'nın sözlerini düşündükçe zorlukla nefes alan Adem iyice kontrolden çıktı.

Durumu gittikçe ağırlaşan Aziz için gelen Agop Efendi, Aziz'e yardım edeceği sırada Fransızlar tarafından zorla götürüldü. Aziz'i ölüme terk eden Pierre'e hekimi bırakması için yalvaran Efnan, Delege'nin teklifiyle kulaklarına inanamadı. Pierre, hekimi bırakması karşılığında Efnan'la bir gece geçirmek istedi. Pierre'in teklifini kabul etmeyen Efnan, Aziz için başka bir doktorun geleceğini duyunca yeniden ümitlendi.

Herkes Aziz'in yaşaması için dua ederken, Pierre hekimlere Aziz'i tedavi etmeleri için izin vermedi. Aziz'in yanından ayrılmayan gözü yaşlı Efnan, gelen doktorun da Fransızlar tarafından alıkonulduğunu duyunca isyan ederek Pierre'in karşısına çıkmaya karar verdi. Bu sırada Aziz'in yokluğunu fırsat bilen Adem, onun öleceğini söyleyerek işçilerin hisselerini almaya çalıştı.

Efnan, Aziz'i kurtarmak için canlı cenaze gibi Pierre'in evine giderken, serbest bırakılan doktorlar Aziz'i ameliyat etmeye başladı. Doktorlar uzun uğraşlar sonucu kurşunu çıkardı ancak Aziz'in durumu ciddiyetini koruyordu.

Pierre ise istediği kıyafeti giydirdiği Efnan'ın resmini çizmeye başlamıştı. Sabaha kadar resimle uğraşan Pierre, genç kadını eski eşinin kıyafeti ve pozunun aynısıyla çizmişti. Korku içinde daha fazla dayanamayan Efnan, sakladığı mektup açacağını gittikçe kendisine yaklaşan Pierre'e doğrulttu. Nefeslerin tutulduğu bu sırada kendine gelen Aziz, "Efnan!" diyerek gözlerini açtı.