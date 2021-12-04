Aziz 6. bölüm fragmanı: Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi...

Aziz 6. bölüm fragmanı: Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi...

Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Aziz hala Dilruba'ya aşık olduğunu itiraf ederken ikili arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, reytniglerdeki başarı grafiğini artırmayı sürdürüyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyan ve ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına alan Aziz', dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesen dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Aliş'in tutuklandığı tanıtımda Aziz, küçük çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Aziz hala Dilruba'ya aşık olduğunu itiraf ederken ikili arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor.

Aziz ile Dilruba'nın birbirlerine duygularını açtıkları anlara şahit olan Efnan ise hayal kırıklığı yaşıyor. Aziz'in "Adem'le evlenme. Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi...'' demesi üzerine Dilruba'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor. İşte Aziz 6. bölüm fragmanı...

Aziz 6. Bölüm 1. Fragman VİDEO

AZİZ BEŞİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 5. bölümünde, Kenan'ın ofisine hırsız girdi. Edip Payidar'ın tüm gerçekleri yazdığı mektubu ofisteki bir vazoya koyan Adem, vazonun çalınmasıyla köşeye sıkıştı. Kenan ise mektubun peşine düştü.

Payidar ailesi, Maksude'nin doğum günü yemeğinde bir araya geldi. Maksude ve Nigar Hala'nın davetiyle Aziz ve Efnan da yemeğe katıldı. Payidarlar, Pierre ve Kenan'ın olduğu masaya Aziz ve Efnan'ın oturması gerilimi artırdı.

Aziz ve Dilruba arasındaki bakışmalar herkesin dikkatini çekti. Dilruba, Efnan'ı rezil etmek için onun türkü söylemesini istedi. Bunun üzerine "Bahçede Yeşil Çınar" türküsünü söyleyen Efnan'ın güzel sesi herkesi etkiledi.

Aziz'in Zülfikar Halı Atölyesi'ni açması Pierre ve Galip'in huzurunu kaçırdı. Fransızlar, Aziz'in atölyesinde iş yapılmaması için engeller koymaya başladı. Şehirdeki dükkanlar, Aziz'e mal satmadı. Parasıyla ip alamayan Aziz, çareyi açık artırmaya katılmakta buldu.

Galip Payidar, Aziz'in önünü kesebilmek için adam tutarak Aziz'in açık artırmaya gelmemesi için uğraştı. Aziz, amcasının tuttuğu adamların saldırısına uğradı ancak hepsini etkisiz hale getirdi.

Açık artırmada amcasıyla rekabet ederek ipleri satın aldı ancak daha sonra ipler yandı denilerek kendisine teslim edilmedi. Bunun başka bir oyun olduğunu anlayan Aziz, depoya gizlice girip hakkı olan ipleri almaya karar verdi.

Mustafa'yla birlikte atölyeye giden Aziz, ipleri almayı başardı ancak Mustafa'nın oğlu Aliş'in gizlice peşlerinden gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Finalde ipleri alıp geri dönen Aziz, Aliş'in de peşlerinden gittiğini ve ortada olmadığını duydu. Herkesi korkutan bu gelişmenin ardından Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.