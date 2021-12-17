Aziz dizisi Mısır Prensesi Fevziye kimdir? Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani geliyor...

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani, Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin kadrosuna Mısır Prensesi Fevziye karakteri ile dahil oldu. Peki Aziz'in Mısır Prensesi Fevziye'si Iman Elbani kimdir, nereli?

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aziz dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyor.

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın eşi Iban Elbani, Aziz dizisinin kadrosuna Mısır Prensesi Fevziye rolüyle dahil oldu.

Iban Elbani, 17 Aralık 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek 7. bölümle birlikte ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Peki Aziz dizisi Mısır Prensesi Fevziye kimdir? Aziz'in Fevziye'si Iman Elbani kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aziz'in Fevziye'si Iman Elbani hakkında merak edilenler...

MISIR PRENSESİ FEVZİYE KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Fevziye Fuad, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi olan İran kraliçesi ve Mısırlı prenses. Prenses Fevziye'nin babası Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın yedinci çocuğu I. Fuad'dı.

IMAN ELBANİ KİMDİR?

Aslen Faslı olan Imane Elbani, 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas'ta düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı ve bu yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi.

Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci olan Elbani, Londra'da eğitim aldı.

Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Elbani'nin Mısır Prensesi Fevziye rolü ile diziye dahil olduğu bölümden renkli anlar basınla paylaşıldı.

İman Elbani duru güzelliği ile dikkat çekerken sahnelerde ona en büyük destek eşi Murat Yıldırım'dan geldi.

Eşi ile senaryoyu birlikte çalışan Yıldırım, Türkçe replikler konusunda da İman'a yardımcı oldu. Beğenilen çiftin ilk set heyecanı objektiflere de yansıdı.