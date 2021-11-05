Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında? İşte Damla Sönmez'in kariyeri

Bu akşam ilk bölümü ile Show TV'de ekrana gelecek olan Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran Damla Sönmez'in hayatı merak ediliyor. Peki Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyacak olan Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas yer alıyor.

''Çukur'' dizisinde hayat verdiği Efsun karekteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, Aziz dizisinde 'Dilruba' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Damla Sönmez'in hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Damla Sönmez'in biyografisi...

AZİZ DİLRUBA KARAKTERİ HAKKINDA

Ben Dilruba… Güzelliği nam salmış, ahu gözlü dilber… Paşazade torunu olarak geldim dünyaya. Ailem beni pamuklara sarıp sarmaladı. Sanki camdan yapılmış, narin, değerli bir mücevhermişim gibi üzerime titrerdi. Hayatta hiçbir şeyi arzu etmemiştim, zira annem hacet bırakmadan ayaklarımın ucuna sermişti. Hayatta yalnız bir şey istedim ben… Deliler gibi sevdiğim adamla, Aziz’le olmak. Lakin bu arzuma dile getirdiğim gün anladım. Ben sırça bir köşke hapsedilmiş bir güvercinden öte değildim şu hayatta. Her şeyim vardı ama hür değildim. Uçmak istedim, ilk önce sevdiğim kırdı kanadımı. Ama vazgeçmedim yine kanatlanmak, hür olmak istedim bu defa annem kırdı. Ve ayağıma öyle bir pranga taktı ki beni cehenneme attı…

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çerkes kökenli Damla Sönmez, St. Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak tamamlamıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gören Sönmez, New York Black Nexxus Academy'de Stuart Burney ile çalışmıştır.

2009 yılında "Bornova Bornova" filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Yetenek", Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde "Genç Cadı" ödüllerini almıştır.

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, "Deniz Seviyesi" filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi olmuştur.

Pürtelaş'ın "Constellations/Parçacıklar" adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki'nin "Yalnız Batı" adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur.

"Savaş" oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi'nden "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır. Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır.

Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da rol almış ve aynı yıl içerisinde Netflix yapımı ''Rise of Empires: Ottoman'' mini dizisinde yer almıştır.