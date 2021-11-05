Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında? Simay Barlas'ın biyografisi

Bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek olan Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ın hayatı merak ediliyor. Peki Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyacak olan Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas yer alıyor.

''Zalim İstanbu'' dizisinde hayat verdiği Damla Karaçay karekteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, Aziz dizisinde 'Efnan' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Simay Barlas'ın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simay Barlas'ın biyografisi...

AZİZ EFNAN KARAKTERİ HAKKINDA

Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.

Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?

SİMAY BARLAS KİMDİR?

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

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