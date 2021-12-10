Aziz'in yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşi kendisinden ünlü çıktı! Meğer Ezel'in yıldızıyla...

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'de Aziz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Murat Yıldırım'ın eski eşini görenler gözlerine inamamadı. Yıldırım'ın eski eşi, fenomen dizi Ezel'in yıldızı çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Murat Yıldırım, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitmişti.

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Yıldırım'ın yeni tarzı, yeni bir projeye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Yıldırım, şimdilerde yine Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Aziz'de Aziz karakterine hayat veren ve yakışıklılığıyla gönüllere taht kuran başarılı oyuncu, performansıyla göz dolduruyor.

42 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Hakkında araştırma yapanlar ise eski eşinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

BURÇİN TERZİOĞLU İLE EVLENDİ

Şimdilerde Faslı güzel Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

Murat Yıldırım, 2008 yılında, bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Azad Karaeski Kırgız rolüyle izleyici karşısına çıkan ve son olarak Yalancı dizisinde rol alan Burçin Terzioğlu ile evlendi.

Ancak ikili, 2014 yılında evliliklerini noktalama kararı aldı. Terzioğlu, Murat Yıldırım'dan boşandıktan sonra herhangi bir evlilik yapmadı.