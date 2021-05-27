2001 yapımı B Planı Filmi, bu akşam Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Filmi yayın akışında görenler, B Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Komedi ve romantik türündeki B Planı filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 00.15'te Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Greg Yaitanes'ın oturduğu, senaryosunu Lisa Lutz'un kaleme aldığı film, 2001 yılında vizyona girdi.

Konusu ve oyuncuları ile bir hayli dikkat çeken B Planı filmi, beyaz perdede kendine yer bulduğu dönemde gişede iyi bir hasılat elde etti.

Peki, B Planı filmi konusu nedir? B Planı filmi oyuncuları kimler? İşte B Planı filmi konusu ve oyuncuları...

B PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fran Malono'nin (Diane Keaton) kocası, gangster kardeşine olan borcu yüzünden öldürülür. Kocasının borcunu ödemek için kiralık katil olarak çalışmayı kabul eden Fran, hayatı boyunca hiç kimseyi öldürmemiştir.

Dahice bir plan ile kurbanlarını bayıltıp Florida'daki bir yazlığa taşır. Kaçırdıklarından birinin ona aşık olması işleri olduğundan daha karışık bir hale sokacaktır.

B PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?