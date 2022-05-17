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    Baba 13. bölüm 2. ön izleme: İlhan'ın tehditleri Kadir'e işlemedi! Karizmayı korumaya devam...

    Baba dizisinin yayınlanan ön izlemesinde; İlhan tarafından tehdit edilen Kadir, boyun eğmedi. "Çık karşıma" diyen Kadir'in dik duruşu ve söyledikleri ön izlemeye damga vurdu.
    • 17.05.2022 - 19:39
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    Baba 13. bölüm 2. ön izleme: İlhan'ın tehditleri Kadir'e işlemedi! Karizmayı korumaya devam...

    Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, yeni bölümü ile bu akşam ekranda olacak.

    Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizinin yayınlanan ön izlemesinde ise İlhan ve Kadir arasındaki iplerin yeniden gerildiği görüldü.

    Elif ile Kadir'in karşısına geçen ve tehditler savuran İlhan, canının çok yandığını söylemeyi ihmal etmedi.

    Babasını kaybettiği için öfkeli olan ve Kadir'i suçlayan İlhan, tehditlerini savurduktan sonra arabasına doğru yürüdü.

    Sessizliğini bozan Kadir, "Korkak! Çık karşıma kozlarımızı paylaşalım. İt dalaşının bile kuralları var. Sakın İlhan." dedi. Baba 13. bölüm 2. ön izleme...

    Baba 13. bölüm 2. ön izleme VİDEO

    Baba 13. bölüm 2. ön izleme: İlhan ın tehditleri Kadir e işlemedi! Karizmayı korumaya devam... #1


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