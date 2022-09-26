Baba 17. bölüm 2. fragmanı: Emin Saruhanlı bulundu mu?

Baba'nın yayınlanan fragmanında; babasını bulamadığı için gözyaşlarına boğulan Kadir Saruhanlı'nın perişan hali izleyenlerin yüreğini burktu.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollüğünde devam ediyor.

İkinci sezonunda değişen oyuncu kadrosu ile ekranlara gelmeye başlayan dizinin son fragmanı, herkesin yüreğini burktu.

Babasını kaybeden ve uzun zamandır arayan Kadir Saruhanlı, gözyaşları içerisinde çaresizliğini dile getirdi.

İlhan'ı affetmeyen ve annesine sığınan Büşra ise babası için Kadir'e destek olmaya başladı.

Para kazanamk için taksicilik yapmaya başlayan Kadir Saruhanlı, hurdalıkta gözyaşlarına boğulurken onu bekleyen sürpriz ise herkesi duygulandırdı.

Peki, Emin Saruhanlı bulundu mu? Kadir Saruhanlı'nın telefonda konuştuğu gizemli kişi kim?

İşte Baba 17. bölüm 2. fragmanı...

Baba 17. bölüm 2. fragmanı İZLE