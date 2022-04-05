Baba dizisi İlhan karakteri ölecek mi? Akıbeti merak konusu...

Baba'nın yeni bölümünde Servet'in İlhan'ı ittiği ve inşaat boşluğundan yere düştüğü görüldü. Seyirciler "Baba dizisi İlhan ölecek mi" merak ediyor. İşte Hakan Kurtaş'ın dizideki akıbeti...

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

Baba dizisinin 8. yeni bölüm fragmanında, Büşra ile aralarında geçenlerin aile tarafından duyulmasının hemen ardından İlhan ile buluşan Servet, onu inşaat boşluğundan itiyor.

Yerde hareketsiz yatarak ekrana yansıyan İlhan Karaçam'a ne olduğu araştırılıyor.

Peki Baba dizisi İlhan ölecek mi, kurtulacak mı? Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan karakterinin akıbeti...

BABA DİZİSİ İLHAN ÖLECEK Mİ?

Son günlerde Baba dizisindeki performansıyla göz kamaştıran oyuncu Hakan Kurtaş, İlhan Karaçam karakteriyle ekranlara geliyor.

Fragmanda hareketsiz yattığı görülen İlhan'ın ölüp ölmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Hakan Kurtaş'dan ise ayrılık açıklaması gelmiş değil.

İlhan'a ne olacağı 8. bölümün yayınlanması ile netleşecek.