Baba dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Reşat Paşa Konağı'nın adresi...

Baba dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Reşat Paşa Konağı'nın adresi...

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Baba nerede, hangi şehirde çekiliyor merak ediliyor. İşte dizinin çekim yeri ve Reşat Paşa Konağı hakkında bilgiler...

‘Baba’ dizisi, 15 Şubat Salı akşamı yayın hayatına adım atıyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişecek.

Öte yandan çekim yerleriyle dikkat çeken dizi nerede geçiyor merak edildi. Baba dizisi nerede çekiliyor, seti nerede? Baba dizisindeki Reşat Paşa Konağı nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Baba dizisi, seyircilerin merak konusu oldu.

Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı olarak geçiyor.

Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in paylaştığı Çalıkuşu dizisinim çekimleri de Reşat Paşa Konağı’nda yapılmıştır.

REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir.

Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı'da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.