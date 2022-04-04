Baba dizisinden şoke eden fragman: Servet İlhan'ı inşaattan aşağıya itti, Emin fenalaştı!

Show TV'nin sevilen dizisi Baba'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Emin'in fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı görüldü. Öte yandan Servet, İlhan'ı inşaattan aşağıya itti. Peki İlhan ölecek mi?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba, her salı akşamı milyonları ekran başına topluyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, reytinglerde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesin ilgisini çeken dizinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; fenalaşan Emin'in apar topar hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Emin'in fenalaşmasından sonra ailede kontrolü eline almak isteyen Yaşar'ın ''Babam varken nasıl hareket ediyorduysak bundan sonra da öyle hareket edeceğiz.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Ahmet'in, Büşra ile İlhan'ın yakınlaştığı anların görüntülerini göstermesi herkesi şoke etti. Görüntüleri gören Yaşar, Büşra'yı evden kovarken Kadir'in ne yapacağı merak konusu oldu.

Servet ise İlhan'dan intikamını almak için harekete geçti ve İlhan'ı inşaattan aşağıya itti. Bu sahne, izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken İlhan'ın akıbeti merak uyandırdı.

Peki İlhan ölecek mi? Hakan Kurtaş diziden ayrılacak mı? İşte Baba 8. bölüm fragmanı...

Baba 8. Bölüm 1. Fragman VİDEO

BABA 7. BÖLÜM ÖZETİ

İlhan ve Büşra gittikçe birbirlerine yaklaşırlar. Ancak bu durum her ikisi için de tehlikeli olmaya başlar. Kadir bir yandan Sevil'e kendisini affettirmeye çalışırken diğer yandan holdingdeki krizle uğraşır. Bu süreçte tanışacağı sürpriz isim ise merak konusudur.

Emin, Büşra konusunda beklenmedik bir adım atar. Saruhanlı ailesine zarar vermek için Servet'i kullanan İlhan, hiç beklemediği bir cevap alınca en önemli kozunu oynamaya karar verir. Henüz ailesiyle sınavı bitmeyen Emin, sonunda çok büyük bir darbe alır.