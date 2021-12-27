Baba dizisine çok konuşulacak transfer! Tolga Sarıtaş'ın partneri bakın kim oldu

Baba dizisine çok konuşulacak transfer! Tolga Sarıtaş'ın partneri bakın kim oldu

Son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Beril Pozam, Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna dahil oldu. Pozam, Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partnerini canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Haluk Bilginer, projeyi kabul eder etmez sete çıkıldığından kalabalık bir kadronun yer alacağı dizinin kadrosu tam olarak netleşmemişti.

TOLGA SARITAŞ'IN PARTNERİ, BERİL POZAM OLDU

Büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosuna katılan oyuncular yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlarken Tolga Sarıtaş'ın partnerini kimin canlandıracağı belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partnerine, son olarak Ada Masalı dizisinde hayat verdiği İdil karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Beril Pozam hayat verecek.