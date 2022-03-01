Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yarı çıplak yatak pozuyla nefes kesti! 'Yaktın bizi'

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yarı çıplak yatak pozuyla nefes kesti! 'Yaktın bizi'

Baba dizisinde Şahika Saruhanlı karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram'dan yarı çıplak yatak pozunu paylaştı. Takipçileri, oyuncunun paylaşımına 'Yaktın bizi'' yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, oyunculuk kariyerine bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler ile başladı.

Daha sonra Gönülçelen dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, daha sonra Yıldız Masalı, Ah Neriman, Çilek Kokusu, Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

23 Ağustos 2020 tarihinde uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Cansel Elçin ile dünya evine giren Bayat, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu, şimdilerde başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Şahika Saruhanlı karakteriyle dikkati çeken Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

YARI ÇIPLAK POZ

Instamram'da 1,2 milyon takipçiye sahip olan Zeynep Tuğçe Bayat, başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Son olarak yarı çıplak yatak pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Bayat, göğüslerini şapkayla örttüğü pozuna ''Şapkasız çıkmam'' notunu düştü.

Güzel oyuncunun cesur paylaşımına, ''Her zaman ateşli'', ''Yaktın bizi'' ve ''Güzelliğinden öleceğim'' gibi yorumlar yapıldı.

Zeynep Tuğçe Bayat, Baba dizisindeki partneri Taner Rumeli ile yer aldığı ateşli sahnelerle adından söz ettirmişti.