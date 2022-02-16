Euro
15.52
0.48%
Dolar
13.63
0.29%
Altın
813.07
0.34%
Borsa
2052
0.67%
Bitcoin
600.181
-0.80%
BTXN Coin
37.84
-0.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer'in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner...

    Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı Bilginer'i görenler şaşıp kalıyor. 15 yaşındaki Bilginer, geçtiğimiz doğum gününde 36 milyon TL'lik ev hediyesiyle gündeme gelmişti.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer'in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner...

    Usta oyuncu Haluk Bilgiler, Show TV'nin yeni dizisi "Baba" ile ekranlara döndü.

    Ay Yapım imzalı dizide Tolga Sarışta ile başrolü paylaşan tecrübeli aktör Haluk Bilginer, Emin Saruhanlı karakteriyle ilk bölümde performansıyla göz doldurdu.

    Dijital işlerin ardından ara verdiği televizyon işlerine yoğunlaşan oyuncunun özel yaşamı da mercek altına alındı.

    67 yaşındaki Bilginer'in hayatını araştıran izleyiciler, kızı Nazlı detayını görünce şaştı kaldı.

    KIZI NAZLI BÜYÜDÜ

    2006 yılında nikah masasına oturduğu Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı, geçtiğimiz kasım ayında 15 yaşına girdi.

    15 yaşına giren Nazlı’ya anne babası sürpriz yaptı ve Londra’dan 2 milyon pound’a (36 milyon TL) ev aldı. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

    ANNESİNİN KOPYASI

    Öte yandan Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı'yı görenler, hayretler içerisinde kaldı.

    Nazlı'nın annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    İşte Haluk Bilginer'in biricik kızı Nazlı Bilginer'in şimdiki hali...

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #1

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #2

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #3

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #4

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #5

    Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner... #6


    İlginizi Çekebilir

    Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Şubat Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Şubat Çarşamba kara yollarında son durum

    Hayat sigortası nedir
    İpucu

    Hayat sigortası nedir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir