Baba dizisinin yıldızı Haluk Bilginer'in biricik kızına bakın! 15 yaşında milyoner...

Usta oyuncu Haluk Bilgiler, Show TV'nin yeni dizisi "Baba" ile ekranlara döndü.

Ay Yapım imzalı dizide Tolga Sarışta ile başrolü paylaşan tecrübeli aktör Haluk Bilginer, Emin Saruhanlı karakteriyle ilk bölümde performansıyla göz doldurdu.

Dijital işlerin ardından ara verdiği televizyon işlerine yoğunlaşan oyuncunun özel yaşamı da mercek altına alındı.

67 yaşındaki Bilginer'in hayatını araştıran izleyiciler, kızı Nazlı detayını görünce şaştı kaldı.

2006 yılında nikah masasına oturduğu Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı, geçtiğimiz kasım ayında 15 yaşına girdi.

15 yaşına giren Nazlı’ya anne babası sürpriz yaptı ve Londra’dan 2 milyon pound’a (36 milyon TL) ev aldı. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

ANNESİNİN KOPYASI

Öte yandan Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı'yı görenler, hayretler içerisinde kaldı.

Nazlı'nın annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Haluk Bilginer'in biricik kızı Nazlı Bilginer'in şimdiki hali...