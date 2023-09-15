Baba Ocağı’nın Cemile’siydi! Gülden Dudarik güzelliğiyle büyüledi "Yıllar teğet geçmiş resmen" Bir döneme damga vuran Baba Ocağı dizisinde güzelliğiyle hafızalara kazınan Cemile karakteri yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Gülden Dudarik şimdilerde çok daha güzel…

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2008 yılında Star TV ekranlarında başlayan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevgiyle izlenen "Baba Ocağı" dizisi, o dönemin unutulmaz yapımlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Dizi, samimi atmosferi, aile değerlerini ön plana çıkaran hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Selim Gülgören, Burak Özçivit, Engin Şenkan, Ali Sürmeli, Ali İpin, Suzan Aksoy, Ceren Hindistan ve Gülden Dudarik gibi tanıdık yüzlerin bulunduğu Baba Ocağı dizisi, oyuncuların son halleriyle gündemde.

Dizide Cemile karakterine hayat veren Gülden Dudarik, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyordu. Oyuncunun son hali görenleri mest etti.

Sevilen karakterlerden biriydi!

Dizide Cemile karakterini canlandıran Gülden Dudarik'in uzun siyah saçları ve renkli gözleri, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Dudarik'in güzelliği, ona sadık bir hayran kitlesi kazandırdı.

Şimdilerde ekranlarda daha az görünen Gülden Dudarik, Baba Ocağı’ndaki popülerliğini daha sonraki dizilerde sürdürdü. Ancak son zamanlarda dizi dünyasından uzak kalmış gibi görünüyor.

Ünlü oyuncu Baba Ocağı dizisinin ardından, Anneler ile Kızları, Huzur Sokağı gibi dizilerde de popülerliğini sürdürdü.

O dönem 25 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde 40 yaşında…