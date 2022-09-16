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Baba yeni sezon ikinci tanıtımı: Emin Saruhanlı'nın acı dolu yeni hayatı...

Baba yeni sezon ikinci tanıtımı: Emin Saruhanlı'nın acı dolu yeni hayatı...

Yeni seoznu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Baba'dan ikinci tanıtım geldi. Tanıtımda; Emin Saruhanlı'nın kaybolduğu ve sokaklara düştüğü görülürken, Kadir Saruhanlı ise yoksulukla boğuşmaya başladı.