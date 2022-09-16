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- Baba yeni sezon ikinci tanıtımı: Emin Saruhanlı'nın acı dolu yeni hayatı...
Baba yeni sezon ikinci tanıtımı: Emin Saruhanlı'nın acı dolu yeni hayatı...
- 16.09.2022 - 11:12
Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba, ikinci sezonu ile ekranlarda olacak.
Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in başrolde olduğu dizi, ayrılan ve kadroya yeni katılan isimlerle ikinci sezona başlayacak.
Yeni sezon öncesi tanıtımı yayınlanan dizinin her sahnesi dikkati çekti.Yayınlanan ikinci tanıtımda; Emin Saruhanlı'nın kaybolduğu görüldü.
Eski kocası tarafından boğulmak üzereyken kurtarılan Büşra babasının acısını çekerken, Kadir Saruhanlı ise yoklukla mücadele etmeye başladı.
Levent Ülgen'in katıldığı dizinin yeni sezonu nefes kesmeye hazırlanırken, Saruhanlı Ailesi'ni nelerin beklediği ise merak konusu oldu. İşte Baba yeni sezon ikinci tanıtımı...
Baba yeni sezon ikinci tanıtımı İZLE