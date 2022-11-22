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    • Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! 'Ah Saruhanlı ah'

    Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! 'Ah Saruhanlı ah'

    Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Yağız, son karesiyle beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 17:50
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    Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! 'Ah Saruhanlı ah'

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Baba, yayın macerasına devam ediyor. Diziye geri sayım sürerken, oyuncular ve karakterler de dikkat çekiyor.

    Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacak olan kadın oyunculardan biri de Özge Yağız oldu.

    Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Kadir karakterinin kız kardeşi Büşra'yı canlandıran Özge Yağız, performansı ile göz dolduruyor.

    Instagram'da beğenildi

    Oyunculuğu kadar güzelliği ile de öne çıkan Özge Yağız, sosyal medyada özellikle Instagram'da oldukça da aktif.

    Asıl çıkışını Yemin dizisindeki Reyhan karakteriyle yapan Özge Yağız, son karesiyle büyüledi.

    Siyah dekolteli elbise tercih eden 25 yaşındaki Yağız'ın fiziği ve zarafeti beğenildi.

    Baba nın Büşra sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! Ah Saruhanlı ah #1

    Baba nın Büşra sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! Ah Saruhanlı ah #2

    Baba nın Büşra sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! Ah Saruhanlı ah #3

    Baba nın Büşra sı Özge Yağız siyahlar içinde cesurlaştı, fiziği göz kamaştırdı! Ah Saruhanlı ah #4


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