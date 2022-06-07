Baba'nın Büşra'sı Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız dekolteli elbisesiyle salındı! Kıvraklığıyla ortalığı yıktı

Yemin'in Reyhan'ı, Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız, sosyal medya hesabından sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Yağız'ın o kareleri, görenlerin aklını aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Dilara Aksüyek gibi isimleri buluşturan Baba dizisi, kendi izleyici kitlesini oluşturmayı başardı.

Her salı akşamı izleyicilerle buluşan dizide Büşra Saruhanlı karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizideki partneri Hakan Kurtaş ile oldukça uyumlu bulunan ve yakıştırılan Özge Yağız, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Zaman zaman iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yağız, son paylaşımıyla da göz doldurdu.

Bekarlığın tadını çıkarıyor

Asıl mesleği diyetisyenlik olmasına rağmen oyunculuk alanında ilerleyen Özge Yağız, Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle akıllara kazındı.

Daha sonra Sol Yanım ve İçimizden Biri dizilerinde boy gösteren Özge Yağız, Yemin dizisindeki partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci ile ayrılık kararı alan Yağız, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor.

Sırt dekolteli poz

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Özge Yağız, siyah sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Sade makyajı ve gülüşüyle kendine hayran bırakan Özge Yağız'ın karelerine beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki oyuncunun birbirinden güzel karelerine partneri Hakan Kurtaş da kaytısız kalamadı. Kurtaş, güzel oyuncuya ''Bilemenko?'' yorumu yazdı.