Baba'nın ekran macerası sona eriyor! Final tarihi belli oldu

Final iddialarının çıktığı Baba dizisinde ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi. Peki Baba dizisi final mi yapacak? Baba dizisi ne zaman bitecek? Baba dizisi neden final? İşte detaylar...

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

2. sezona bir umutla başlayan Baba dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca, final iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama ise yapım şirketinden geldi.

Final kararı

25. bölümüyle ekrana gelen Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım;

“15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilertimize teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.