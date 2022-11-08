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    Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! 'Bildiğin lif giymişsin'

    Tarzı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren oyuncu Dilara Aksüyek, son pozlarıyla Instagram'ın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:37
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    Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! 'Bildiğin lif giymişsin'

    2. sezona kaldığı yerden devam eden Baba dizisi, oyuncularıyla da ilgi görüyor.

    Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek de o isimler arasında yer alıyor.

    Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

    Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Geli, Arıza ve Baş Belası dizilerinde de rol alan 34 yaşındaki Dilara Aksüyek, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

    Cesur kıyafet tercihleriyle öne çıkan ve tarzından ödün vermeyen güzel oyuncu, son kareleriyle takipçilerini mest etti.

    Büstiyeri dikkat çekti

    Büstiyer ve kot şortuyla dekolteli pozlar yayınlayan Dilara Aksüyek, fiziğiyle beğeni topladı.

    Takipçilerinin beğenmeden geçmediği karelerin altında yüzlerce yorum geldi.

    Sırt dekoltesiyle poz veren oyuncunun dövmeleri de gözlerden kaçmadı.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok güzelsin", "Fiziğin taş gibi" ," Lif mi giydin" "Aşık olduk" yorumlarında bulundu.

    İşte Dilara Aksüyek'in o paylaşımı...

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! Bildiğin lif giymişsin #1

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! Bildiğin lif giymişsin #2

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! Bildiğin lif giymişsin #3

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! Bildiğin lif giymişsin #4

    Baba nın Elif i Dilara Aksüyek fiziğiyle ortalığı yaktı geçti! Bildiğin lif giymişsin #5


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