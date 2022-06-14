Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek sütyeni bu sefer dışına giydi! 'Yok daha neler'

Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek sütyeni bu sefer dışına giydi! 'Yok daha neler'

Kıyafet tercihleriyle gündeme sık sık gelen Dilara Aksüyek, sosyal medyadaki kareleriyle görenleri büyüledi.

Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek, magazinin de yakından takip ettiği isimler arasında.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile ekran macerasına başlayan Aksüyek, yıldızını parlatmayı başardı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Geli, Arıza ve Baş Belası dizilerinde de rol alan 34 yaşındaki Dilara Aksüyek, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle cesur sokak tarzı ile görüntülenen Aksüyek, hiç taviz vermiyor.

Dilara Aksüyek'ten dekolteli pozlar

Geçtiğimiz günlerde tarzına "Sütyenle sokağa çıkmış" yorumları yapılınca Aksüyek, "Aklımı kaybetmedim, iç çamaşırıyla neden dışarda gezeyim…" cevabını vermişti.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aksüyek, Instagram paylaşımlarıyla görenleri mest etti.

Cesur tercihlerde bulunan ve giydiklerini kendine yakıştıran güzel oyuncu, dekolteli kareleriyle iddiasını ortaya koydu.

Aksüyek'in paylaşımları arasında uzun kollu üstünün üzerine giydiği büstiyer dikkat çekti.

İşte o kareler...