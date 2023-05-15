Babası AK Parti'den aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'in kızı desteklediği siyasetçiyi açıkladı.. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in ikinci tur paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in desteklediği o isim..

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar geliyor.

Dün gerçekleştirilen seçimin ardından İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses paylaşımlarıyla dikkat çekti. Babası gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak Tatlıses desteklediği adaya dair ipucu verdi.

Geçmiş seçimlerde AK Parti'den dört kez milletvekili adayı olmak için başvuru yapan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu seçimlerdede aday gösterilmemişti.

Tatlıses'in kızı dün yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;

"Umutlarınızı kaybedip sakın ikinci turda oy kullanmaktan vazgeçmeyin"

Dilan Çıtak Tatlıses yaptığı diğer paylaşımda "Duygularımıza yenik düşmeyelim stratejik düşünelim. Sev sevme ama stratejik davran! 2. tura kalmak yenilmek değil daha çok gaza gelinmeli. Henüz kaybedilmedi" ifadelerine yer verdi..