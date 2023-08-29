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Babası da ünlü çıktı! İsmail Hacıoğlu'nun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.. Abone Olun

Babası da ünlü çıktı! İsmail Hacıoğlu'nun babasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun babası da kendi gibi ünlü çıktı. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyanlar şaşırıyor. İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası..

ensonhaber.com 2021-2022 yıllarında rol aldığı Mahkum dizisinde gösterdiği performans ile son dönemde adından sıkça söz ettiren İsmail Hacıoğlu zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü oyuncu rol aldığı projelerde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu birçok dizi ve filmde rol almıştır. Özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alan İsmail Hacıoğlu bu kez babası ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun babası da kendisi gibi ünlü çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Babası eski futbolcu Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğludur. Bulgar Mehmet olarak tanınan Mehmet Hacıoğlu'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Babası bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsmail Hacıoğlu'nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor..

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